Winterspiele in Peking : Schweizerin Gut-Behrami vor Olympia-Sieg im Super-G

Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami steht vor ihrem ersten Olympiasieg.

Die Weltmeisterin lag im Super-G bei den Winterspielen in China nach 30 Starterinnen in Führung. Am Montag hatte die 30-Jährige schon Bronze im Riesenslalom geholt. Zweite hinter Gut-Behrami war die Österreicherin Mirjam Puchner, Dritte die Schweizerin Michelle Gisin. Die einzige deutsche Starterin, Kira Weidle, lag auf Rang 15. In der Abfahrt am komm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.