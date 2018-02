Starke Zeilen : Reaktionen zur Silbermedaille des Eishockey-Teams

Pyeongchang (dpa) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Sensations-Gold knapp verpasst. Das deutsche Team unterlag im Finale den Olympischen Athleten aus Russland mit 3:4 nach Verlängerung, damit bleibt es bei Silber. Reaktionen zum Finale:

von dpa

25. Februar 2018, 11:20 Uhr

«Es ist hart. Wir waren nah dran. Aber trotzdem dürfen die Jungs nicht vergessen sie bringen Silber heim mit nach Deutschland. Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Heute war es einfach bitter. Aber der Stolz überwiegt. Ich bin einfach nur happy, dass die Jungs die Medaille mit heim nehmen.» (Bundestrainer Marco Sturm)

«Wenn wir mal auf das gesamte Turnier zurückblicken, dann können wir unglaublich stolz sein, was wir hier mit der Mannschaft erreicht haben.» (Nationalspieler Christian Ehrhoff)

«Hat ihnen schon mal jemand ins Herz gestochen? So fühlt sich das an.» (Nationaltorhüter Danny aus den Birken)

«Wir haben es uns verdient, dass wir lachen können. Wer hätte gedacht, dass wir Russland fast in die Knie zwingen im Finale. Es ist unglaublich, was das Team geleistet hat, was wir für einen Lauf hatten. Wir können mehr als stolz sein.» (Nationalspieler Patrick Reimer)

«Das wird es nicht so schnell wieder geben. Man kann nur davon träumen, so einen offenen Schlagabtausch mit den Russen zu führen. Das geht mir sehr nahe. Hut ab.» (DEB-Präsident Franz Reindl)

«Wir waren so knapp davor, Gold zu gewinnen, deswegen war es natürlich im ersten Augenblick extrem schmerzhaft, das mitzuerleben. Aber als die Medaillen rauskamen, war ich einfach nur unglaublich stolz, dabei gewesen zu sein und sie in der Hand zu haben.» (Nationalspieler Yannic Seidenberg)

«Mich freut es für die Russen, die haben es jahrelang versucht und jetzt haben sie es geholt, und für uns ist das ein Riesenerfolg. In ein, zwei Stunden werden wir das auch realisieren, und dann kann man überglücklich sein.» (Nationalspieler Felix Schütz)

«Wenn Du für Dein Land spielst und diese Medaille gewinnst, ist es ein wichtiger Moment, besonders zu dieser Zeit.» (Russlands Eishockey-Kapitän Pawel Dazjuk)

«Je länger die Medaille um den Hals hängt, desto mehr kommt Stolz und Freude. Ich glaube, wir können aus dem Spiel rausgehen und sagen, wir haben Silber gewonnen.» (Nationalspieler Marcel Goc)

«Es war geil, mit der Mannschaft zu spielen. Wir haben immer daran geglaubt, dass wir es schaffen können. Am Ende hat es nicht geklappt, aber wir sind trotzdem stolz.» (Nationalspieler Jonas Müller)

«Wenn die Russen uns hier 7:1 nach Hause schicken, dann sagen wir okay. Aber wenn man so knapp an Gold dran ist... Deswegen hält sich die Stimmung gerade etwas in Grenzen bei uns.» (Nationalspieler Matthias Plachta)

«Ohhhhhhh noooooo 4:3 #OARGER - Liebe Eishockey-Nationalmannschaft, wir sind trotzdem sowas von stolz auf euch - ihr seid Helden! Feiert die Silbermedaille!» (Fußball-Nationalspieler Thomas Müller)

«Puh. Bitter, schüttelt es ab und genießt die Medaille! Sieger der Herzen! Wir sind alle stolz auf euch!» (Tischtennis-Profi Timo Boll)

«Silber GEWONNEN! Ihr könnt stolz auf euch sein @DEB_eV , absolute Inspiration für Wille, Kampfgeist und Zusammenhalt! Danke!» (Golfprofi Martin Kaymer)

«Jungs ihr wart Weltklasse. Könnt unglaublich Stolz auf euch sein» (NHL-Profi Tom Kühnhackl)

«Silber. So fucking schade, aber was für eine Leistung. So unglaublich stolz auf diese Jungs. We’ll be back» (NHL-Profi Korbinian Holzer)

«Riesen Gratulation an die Jungs. Ihr habt unglaubliches geleistet. Hut ab!» (NHL-Profi Tobias Rieder)

«Es wurde Silber gewonnen!Diese Mannschaft hat sich unbezahlbar verkauft!Vielen Dank für diese tollen Spiele und die Emotionen,dir ihr uns geschenkt habt!» (Der frühere Schwimm-Star Paul Biedermann)