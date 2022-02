Sportpolitik : IOC: Bach plant keinen Appell an Putin in Ukraine-Konflikt

Im Ukraine-Konflikt wird IOC-Chef Thomas Bach voraussichtlich keinen persönlichen Appell an Russlands Präsidenten Wladimir Putin zur Einhaltung des olympischen Friedens richten.

„Ich nehme an, er wird sich auf die Spiele konzentrieren. Ich weiß es nicht, aber ich halte das für unwahrscheinlich“, sagte Mark Adams, Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees, in Peking auf die Frage, ob Bach mit Putin wegen einer möglichen militärischen Eskalation in der Ukraine telefonieren werde. Angesichts des Aufmarschs Zehntausender r...

