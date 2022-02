Olympische Winterspiele : Frenzel: „Die Tapeten kamen leicht von den Wänden“

Der Nordische Kombinierer Eric Frenzel hat sich vom ersten Corona-Schock im Quarantäne-Hotel bei den Olympischen Winterspielen in Peking erholt.

„Mental geht es sehr, sehr bergauf. Mir werden alle Wünsche erfüllt, von dem her kann ich mich nicht beschweren“, sagte der 33 Jahre alte Olympiasieger im ZDF. Frenzel war nach Ankunft in China positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste sich in eine Quarantäneeinrichtung begeben. Dort hatten zunächst fragwürdige Bedingungen geherrscht. „Das...

