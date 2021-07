Sportler aus Hamburg : Sissy & Tobi: Hockey-Geschwister Hauke wollen erneut Olympia-Medaille

Das Duo vom Harvestehuder THC, das 2016 in Rio jeweils mit den jeweiligen Teams die Bronzemedaille gewonnen hat, steht auch wieder in den DHB-Kadern für die Sommerspiele.

Hamburg | Die Hamburger Franzisca und Tobias Hauke zählen zu den erfolgreichsten Hockey-Geschwistern der Welt – und wollen ihre internationale Karriere in diesem Jahr mit der zweiten gemeinsamen Olympia-Teilnahme in Tokio krönen. Bronzemedaillen in 2016 Das Duo vom Harvestehuder THC, das 2016 in Rio jeweils mit den jeweiligen Teams die Bronzemedaille gewo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.