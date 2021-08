Olympische Spiele : Gold für Deutschland: Alexander Zverev entscheidet Finale deutlich für sich

Tennisspieler Alexander Zverev hatte im Halbfinale überraschend Novak Djokovic geschlagen, nun legte er im Finale der Olympischen Spiele nach – und feiert die Goldmedaille.

Tokio | Alexander Zverev hat sich zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel gekürt. Der Tennisprofi aus Hamburg gewann am Sonntag in Tokio das Finale gegen den Russen Karen Chatschanow 6:3, 6:1 und feierte damit den größten Erfolg seiner Karriere.

