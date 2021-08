Übermäßiger Einsatz der Gerte : Tränen beim Modernen Fünfkampf: Annika Schleu verzweifelt an Pferd

Es fehlte nicht viel und die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu hätte eine Medaille für Deutschland bei den Olympischen Spielen gewonnen. Doch ihr zugelostes Pferd verweigerte den Parcours.

Tokio | Annika Schleu liefen die Tränen übers Gesicht. Die Moderne Fünfkämpferin aus Berlin war völlig aufgelöst, nachdem sie das ihr zugeloste Pferd einfach nicht in den Griff bekam und so im Springreiten jegliche Chance auf den vorher absolut realistischen Olympiasieg in Tokio einbüßte. Nach einem wahren Drama mit dem Pferd Saint Boy fiel die 31-Jährige vom...

