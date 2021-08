Judo und Segeln : Daniel Günther gratuliert Olympia-Gewinnern aus Schleswig-Holstein

Gleich drei Medaillen gingen innerhalb weniger Stunden in den Norden. „Das war heute Werbung für den Segelsport Made in Schleswig-Holstein,“ freut sich auch Sportministerin Sütterlin-Waack.

Kiel | Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat den Medaillengewinnern aus Schleswig-Holstein bei den Olympischen Spielen in Tokio gratuliert. „Ich bin total begeistert. Gleich drei Medaillen an einem Tag für Seglerinnen und Segler aus Schleswig-Holstein – Wahnsinn!“, erklärte Günther am Dienstag. „Ganz herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Erfolgen.“ ...

