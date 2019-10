Ex-NBA-Star : Nowitzkis Kinder haben Football-Verbot

Der zurückgetretene Basketball-Star Dirk Nowitzki (41) hat keine Probleme damit, wenn seine Kinder in seine Fußstapfen treten. Wenn sie Basketball-Profis werden wollten, würde er das unterstützen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Avatar_shz von dpa

18. Oktober 2019, 04:45 Uhr

«Das einzige was sie nicht machen dürfen, wäre American Football. Da habe ich Respekt vor, was da los ist mit Kopfverletzungen», sagte Nowitzki. Ansonsten halte er es so wie seine eigenen Eltern, die hätten ihn auch bei allem unterstützt. «Aber es gilt auch: Wenn du dich für etwas entscheidest, dann mach das gescheit. Nicht alles ein bisschen und nichts richtig.»

Nowitzki und seine Frau haben zwei Söhne und eine Tochter und leben auch nach dem Ende seiner Karriere in der Nordamerika-Liga NBA gemeinsam in Dallas.