Eishockey-Profiliga : NHL: Kühnhackl trifft bei Islanders-Sieg gegen Minnesota

Eishockey-Nationalspieler Tom Kühnhackl hat mit den New York Islanders in der nordamerikanischen NHL nach zuletzt drei Niederlagen in Folge wieder einen Sieg gefeiert.

Avatar_shz von dpa

30. Dezember 2019, 07:33 Uhr

Das Team aus dem Stadtteil Brooklyn besiegte auswärts die Minnesota Wild 3:1 (0:1, 0:0, 3:0). Der 27 Jahre alte Landshuter traf mit seinem ersten Saisontor in der 58. Minute zum 3:1-Endstand. Nationaltorhüter Thomas Greiss kam nicht zum Einsatz. Mit 51 Punkten liegen die Islanders auf Platz zwei in der Metropolitan Division.

Tobias Rieder zog mit den Calgary Flames im kanadischen Duell gegen die Vancouver Canucks klar mit 2:4 (0:3, 1:0, 1:1) den Kürzeren. Der 26-jährige Landshuter blieb ohne Scorer-Punkt.

Die Anaheim Ducks mussten sich den Philadelphia Flyers mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Der Münchener Korbinian Holzer blieb ohne Zählbares bei der Heimpleite seines Teams.