Brasilanischer Superstar : Neymar bleibt bei PSG und wechselt nicht zu Real

Brasiliens Topstürmer Neymar will beim französischen Meister Paris Saint-Germain bleiben und nicht als Nachfolger von Weltfußballer Cristiano Ronaldo zu Champions-League-Sieger Real Madrid wechseln.

von dpa

20. Juli 2018, 10:31 Uhr

«Ich bleibe. Ich habe noch einen Vertrag. Ich bin wegen einer Herausforderung, neuen Dingen, eines Ziels dorthin gewechselt. Daran hat sich nichts geändert», sagte der 26-Jährige während einer Benefiz-Veranstaltung seiner Stiftung in Brasilien.

Zuletzt hatten spanische Medien über einen möglichen Transfer Neymars von Paris nach Madrid spekuliert. «Die Medien erfinden Geschichten», meinte Neymar dazu. «Das ist ein bisschen langweilig. Aber jeder kennt meine Liebe zu PSG und den Fans.»

Ronaldo spielt in der kommenden Saison für den italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Neymar war erst vor einem Jahr für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona in die französische Hauptstadt gewechselt. Sein Vertrag in Paris läuft noch bis 2022 und enthält keine Ausstiegsklausel.