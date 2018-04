Titelkampf in Italien : Neapel-Fans rasten aus – "Lippenstift" für Spieler

Der Titelkampf ist wieder spannend: Der SSC Neapel konnte bei Juventus Turin knapp mit 1:0 gewinnen. Die Spieler überraschten dabei mit einer besonderen Aktion.

von Alexander Barklage

23. April 2018, 15:39 Uhr

Um kurz nach 23.30 Uhr am Sonntagabend erleuchteten die ersten Raketen den neapolitanischen Nachthimmel. Auf den Straßen der süditalienischen Stadt am Rande des Vesuv versammelten sich Fans des SSC Neapel spontan und starteten einen Auto-Korso durch die Stadt. Es schien so, als ob der SSC gerade die Meisterschaft gewonnnen hätte, aber so weit ist es noch nicht.

Der Tabellenzweite verkürzte jedoch im Topspiel in Turin den Abstand auf Spitzenreiter Juventus auf einen einzigen Punkt. Vier Spieltage vor Schluss ist der Meisterschaftskampf in Italien wieder spannend. Die Tifosi des SSC dürfen vom ersten Titelgewinn seit 1990 träumen. Der SSC schockte Juventus - mit Sami Khedira und Benedikt Höwedes in der Startelf - in der 90. Minute durch ein Kopfball des Innenverteidigers Kalidou Koulibaly. "Es war das wichtigste Tor, das ich in meinem Leben bisher erzielte habe", erklärte der Torschütze nach dem 1:0-Sieg überschwänglich.

This is not the war! This is what happened last night in #Naples after Napoli won against Juventus for 1-0. Now #Napoli can win the title after 28 years. #Italy #SerieA #JUVNAP pic.twitter.com/HmAznpiF0H — Marco (WCN News) (@meteorologo777) April 23, 2018

Nach dem Schlusspfiff im Juventus-Stadium von Turin gab es bei den Anhängern des SSC kein Halten mehr. Mehrere tausend Fans warteten bis spät in die Nacht und empfingen den Mannschaftsbus mit Leuchtfeuern und endlosen Sprechgesängen. Die Sehnsucht nach dem "Scudetto" ist in dieser so Fußball verrückten Stadt riesengroß.

In den letzten beiden Jahren war das Team von Trainer Maurizio Sarri schon nahe dran, doch am Ende behielt der Serienmeister Juventus doch die Oberhand. Nach einem zweiten und einem dritten Tabellenplatz soll nun endlich der dritte Titel her. Die stolzen Neapolitaner lebten lange Zeit vom alten Ruhm und einem Mann namens Diego Armando Maradona. Die argentinische Fußball-Legende spielte von 1984 bis 1991 beim SSC. Mit Maradona holten der SSC zweimal die Meisterschaft, einmal den italienischen Pokal und einmal den Uefa-Pokal (1989 gegen den VfB Stuttgart). Der kleine Argentinier wird in Neapel immer noch wie ein Gott verehrt und ist Rekord-Torschütze des Vereins.

In dieser Saison könnte sich die jetzige Mannschaft von Kapitän Marek Hamsik endgültig aus dem Schatten von Maradona befreien und die dritte Meisterschaft des Vereins erringen. Das Restprogramm spricht für den SSC: Neapel spielt zwar auswärts noch in Florenz und bei Sampdoria Genua, doch Juventus hat mit dem Auswärtsspiel bei Inter Mailand und beim AS Rom die noch härteren Nüsse zu knacken.

Anche gli ufficiali di gara si uniscono a Lega Serie A e @assocalciatori in collaborazione con @WeWorldOnlus e scendono in campo per dare un simbolico cartellino rosso alla violenza sulle donne in occasione della 34ª Giornata di Serie A TIM. #unrossoallaviolenza #JuveNapoli pic.twitter.com/Dxd4cNmt2p — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 22. April 2018

"Lippenstift" für Serie A-Spieler

Der 34. Spieltag in der Serie A fand übrigens unter dem Motto „Un rosso alla violenza“ („Rote Karte für Gewalt“) statt. Die Spielervereinigung der Serie A hatte sich die Aktion gemeinsam mit der italienischen Menschenrechtsorganisation „WeWorld Onlus“ ausgedacht, um die Kampagne in die Medien zu bringen. Alle Spieler und auch Schiedsrichter liefen bei den Spielen mit einem roten Lippenstiftstrich auf der Wangen auf, um auf das wichtige Thema hinzuweisen.