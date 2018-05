Basketball-Profiliga : NBA-Star Curry führt Golden State ins Playoff-Halbfinale

Die Golden State Warriors und die Houston Rockets haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA das Playoff-Halbfinale erreicht und spielen den Meister im Westen aus.

von dpa

09. Mai 2018, 07:41 Uhr

Titelverteidiger Golden State setzte sich im fünften Spiel der zweiten Playoff-Runde mit 113:104 (59:56) gegen die New Orleans Pelicans durch. Warriors-Superstar Stephen Curry war mit 28 Punkten der erfolgreichste Punktesammler beim Heimsieg seiner Mannschaft. Der 30 Jahre alte Aufbauspieler verteilte außerdem acht Assists und holte sieben Rebounds.

Kevin Durant (24 Punkte) und Klay Thompson (23 Punkte) verbuchten ebenfalls mehr als 20 Punkte. Der Topscorer im Spiel war jedoch Pelicans-Forward Anthony Davis mit 34 Punkten und 19 Rebounds. Die Best-of-Seven-Serie gewannen die Warriors am Ende mit 4:1. Golden State gehört somit auch im vierten Jahr in Folge zu den besten vier Mannschaften in der Profi-Liga.

Die Houston Rockets gewannen ihre Zweitrunden-Serie gegen die Utah Jazz ebenfalls in fünf Spielen. Rockets-Aufbauspieler Chris Paul erzielte 41 Punkte und verteilte zehn Assists beim entscheidenden 112:102 (54:46)-Heimerfolg seines Teams. Superstar James Harden kam auf 18 Punkte. Bei den Gästen aus Utah war Rookie Donovan Mitchell mit 24 Punkten und neun Rebounds am erfolgreichsten. Die Warriors und Rockets standen sich bereits in der Saison 2014/15 im Finale der Western Conference gegenüber. Golden State gewann die Serie damals in fünf Spielen.