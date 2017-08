Supercup in Hamburg : NBA-Profis Schröder und Theis steigen in EM-Vorbereitung ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

Beim Supercup in Hamburg starten die deutschen Basketballer mit den NBA-Profis Dennis Schröder und Daniel Theis in die heiße Phase der EM-Vorbereitung.

Das erste Spiel beim traditionsreichen Testturnier bestreitet das Team von Bundestrainer Chris Fleming am Freitag (18.30 Uhr) gegen Russland. Weitere Kontrahenten sind Polen am Samstag und Serbien am Sonntag. Das Wichtigste zum Supercup im Überblick:

NBA-PROFIS: Wegen diverser Verpflichtungen steigen Schröder und Theis erst zwei Wochen vor EM-Start ein. Schröder lief unter anderem beim Afrika-Spiel der NBA in Johannesburg auf, Theis unterschrieb zuletzt einen Vertrag bei den Boston Celtics. «Damit mussten wir leben. Jetzt haben wir zwei Wochen, in denen wir intensiv arbeiten müssen. Ich glaube, dass uns genug Zeit übrig bleibt», sagte Bundestrainer Chris Fleming. Schröder will sich schnellmöglichst in die Mannschaft einfügen. «Es ist wichtig, dass ich die Bindung zum Team finde auf und außerhalb des Felds», sagte der 23 Jahre alte Anführer.

PERSONAL: Aus seinem 15-Mann-Kader fehlt Fleming in Hamburg Guard Karsten Tadda mit Knieproblemen. Auch der angeschlagene Center Johannes Voigtmann soll noch nicht spielen, obwohl er schon wieder mit dem Team trainiert. Für die Europameisterschaft vom 31. August bis 17. September mit der Vorrunde in Tel Aviv müssen noch drei Spieler gestrichen werden.

GEGNER: Wie auch bei der EM-Generalprobe gegen Frankreich am 27. August in Berlin hat sich der Deutsche Basketball Bund starke Kontrahenten für den Supercup ausgesucht. Gegen Russland gab es zuletzt ohne Schröder und Theis nach drei starken Vierteln noch ein deutliches 60:89. Serbien holte vergangenes Jahr mit Bayern Münchens Coach Sasa Djordjevic Silber bei Olympia in Rio. «Wir müssen als Team zusammenfinden, Ergebnisse sind nicht primär das Ziel, sondern dass wir unseren Basketball spielen und einfach von Spiel zu Spiel besser werden», sagte Theis zu den Erwartungen.

18.Aug.2017 | 07:11 Uhr