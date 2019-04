Basketball-Profiliga : NBA-Playoffs: Lebenszeichen von Schröder und City Thunder

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Oklahoma City Thunder haben sich in den Playoffs der nordamerikanischen Profiliga NBA zurückgemeldet. Gegen die Portland Trail Blazers gewann OKC am vor heimischer Kulisse mit 120:108 und verkürzt dadurch in der Best-of-Seven-Serie auf 1:2.

von dpa

20. April 2019, 07:45 Uhr

Im Vergleich zu den ersten beiden Duellen steigerten sich die Thunder besonders in der Offensive. Schröder erzielte in 32:17 Minuten ordentliche 17 Punkte.

Den Boston Celtics, bei denen Nationalspieler Daniel Theis aktiv ist, fehlt nach dem 104:96-Auswärtssieg bei den Indiana Pacers nur noch ein Sieg, um in die nächste K.-o.-Runde einzuziehen. Theis stand 3:24 Minuten auf dem Parkett und verbuchte einen Rebound. Bester Werfer war Celtics-Akteur Jaylen Brown mit 23 Punkten.

Ein spannendes Duell lieferten sich die Toronto Raptors und die Orlando Magic, wobei die Kanadier das bessere Ende auf ihrer Seite hatten und mit 98:93 gewannen. Dank der 30 Punkte des starken Pascal Siakam führen die Raptors in der Serie mit 2:1. Für die Magic war es das erste Playoffspiel seit fast sieben Jahren.