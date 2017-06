Treuebekenntnis : Nationalstürmer Gomez bleibt beim VfL Wolfsburg

vergrößern 1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

«Trotz der sehr schwierigen Saison, in der wir alle unsere sportlichen Ziele verfehlt haben, habe ich das komplette Vertrauen in unsere Mannschaft, den Verein und die Fans», sagte der Angreifer in einer Vereinsmitteilung vom Freitag. «Ich habe mich daher aus voller Überzeugung entschieden, auch nächstes Jahr hier zu spielen.»

Dass Gomez bleibt, war trotz eines laufenden Vertrages nicht selbstverständlich. Dank einer Ausstiegsklausel hätte der Nationalstürmer gehen können. Gomez erzielte in der schwierigen Saison mit dem späten Klassenerhalt 16 Treffer.

Mitteilung des VfL zu Gomez

von dpa

erstellt am 09.Jun.2017 | 11:23 Uhr