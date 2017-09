934. Länderspiel des DFB-Teams : Müller-Doppelpack in Oslo - Dauerbrenner Kimmich

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Gollnow 1 von 1

LÄNDERSPIELBILANZ: Der 2:1-Sieg des DFB-Teams am 1. September in Prag gegen Tschechien war der 545. Sieg. Dazu stehen 188 Unentschieden und 200 Niederlagen in der Statistik. Das Torverhältnis lautet 2098:1096.

WM-QUALIFIKATION: Die deutsche Mannschaft führt die Gruppe C nach sieben von zehn Spieltagen mit der Maximalausbeute von 21 Punkten an. Von insgesamt 91 WM-Qualifikationspartien wurden 71 gewonnen. Dazu kommen 18 Remis und lediglich zwei Niederlagen; eine davon vor 32 Jahren in Stuttgart beim 0:1 gegen Portugal.

AKTUELLE SERIE: Seit 16 Länderspielen ist Joachim Löw mit seiner Mannschaft ungeschlagen (13 Siege, 3 Unentschieden). Die letzte Niederlage gab es am 7. Juli 2016 gegen Frankreich. Das 0:2 in Marseille bedeutete den K.o. im Halbfinale der Europameisterschaft.

BUNDESTRAINER: Joachim Löw betreut die Nationalelf in Stuttgart zum 154. Mal als Bundestrainer. Der 57-Jährige kommt in seiner Amtszeit auf 103 Siege. Nur 23 Spiele wurden verloren. Im 96. Pflichtspiel mit der DFB-Auswahl konnte Löw gegen Tschechien seinen 75. Sieg erzielen.

NORWEGEN: 14 Siege, fünf Unentschieden, zwei Niederlagen - so lautet die Länderspielbilanz aus DFB-Sicht gegen Norwegen. Das 3:0 beim Hinspiel war der erfolgreiche Einstieg der deutschen Mannschaft in die laufende WM-Ausscheidung. Die Bayern-Profis Thomas Müller (2) und Joshua Kimmich erzielten am 4. September 2016 in Oslo die Tore.

TORJÄGER: Der junge Leipziger Angreifer Timo Werner (21) hat beim Auswärtserfolg in Tschechien sein viertes Tor im siebten Länderspiel erzielt. Für Abwehrspieler Mats Hummels war sein Kopfball zum 2:1 der fünfte Treffer beim 58. Einsatz im DFB-Team. Sein Bayern-Kollege Thomas Müller ist mit 37 Länderspieltoren der erfolgreichste Schütze im aktuellen 22-Mann-Aufgebot von Bundestrainer Löw. Dahinter folgt der Wolfsburger Torjäger Mario Gomez mit 30 Treffern.

DAUERBRENNER: Joshua Kimmich bleibt der aktuelle Dauerbrenner im Nationaltrikot. Der 22 Jahre alte Bayern-Profi hat die vergangenen 20 Länderspiele alle über die kompletten 90 Minuten bestritten. Nur bei seinem Debüt am 29. Mai 2016 beim 1:3 im Testspiel gegen die Slowakei in Augsburg wurde er vom Bundestrainer nach 75 Minuten ausgewechselt.

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 11:16 Uhr