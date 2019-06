Windhorst steigt ein : Millionendeal: Hertha BSC will in Bundesligateam investieren

Hertha BSC hat dank neuer Investoren-Millionen viele Möglichkeiten. Der Hauptstadtclub will sich in der Bundesliga nach oben orientieren, clevere Entscheidungen auf dem Transfermarkt sind gefragt.

von dpa

28. Juni 2019, 11:58 Uhr

Megastars wie Lionel Messi und Neymar bleiben für Hertha BSC zwar auch weiterhin unbezahlbar, der spektakuläre Investorendeal mit bis zu 250 Millionen Euro eröffnet den Berlinern aber ganz neue Möglichkeiten.

Der Fußball-Bundesligist will näher an die deutschen Topclubs heran, träumt von der Rückkehr ins internationale Geschäft und geht dafür ein beachtliches Risiko ein. Das Geld vom gerade bei den Fans nicht unumstrittenen Unternehmer Lars Windhorst soll zum Großteil in die Mannschaft fließen. Doch es geht auch um die Begleichung von Schulden aus der Vergangenheit.

Über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor erwarb Windhorst zunächst 37,5 Prozent an der Profiabteilung und zahlt dafür 125 Millionen Euro. Wie der «Tagesspiegel» berichtet, sollen 80 Prozent dieser Summe in den Kauf neuer Spieler investiert werden, um das Team des neuen Trainers Ante Covic zukunftsfähig zu machen. Für weitere 12,4 Prozent Anteile könnten zusätzlich mehr als 100 Millionen an den Hauptstadtclub fließen. Damit könnten Altlasten getilgt werden.

Manager Michael Preetz ist nun gefordert. Das Geld muss auf dem Transfermarkt sinnvoll eingesetzt werden. Sicher scheint, dass nicht nur ein Superstar verpflichtet wird, sondern verteilt über die nächsten Jahre vielmehr eine neue Achse gebildet werden soll, die die Mannschaft führen kann. Dabei ist auch Geduld gefragt. Hertha will auch weiter auf seine gute Nachwuchsarbeit setzen und Spielern aus der eigenen Akademie Chancen zur Entwicklung geben. Allerdings besteht nun die Möglichkeit, zumindest Profis zu verpflichten, die vorher ganz sicher nicht den Weg ins Olympiastadion gefunden hätten.

Bei den Fans geht derweil die Angst vor zu viel Einfluss von außen um. Zwei Sitze im Aufsichtsrat wird Tennor bekommen, ein sportliches Mitspracherecht sei bei der auf unbegrenzte Zeit angelegten Partnerschaft aber nicht geplant. «Hertha BSC ist eines der attraktivsten Investments, die man in diesem Segment in Europa machen kann», sagte Windhorst dem Nachrichtenmagazin «Der Spiegel».

Klar ist, dass ein Unternehmer wie der einst als Wunderkind der deutschen Wirtschaft gefeierte Windhorst vor allem investiert, um Gewinne zu erzielen. «Wir wollen Geld verdienen», sagte der 42-Jährige, der erstmals in das Millionengeschäft Fußball einsteigt.

Sportlich ernst wird es für Hertha ab Montag wieder. Dann bittet Covic ab 16.00 Uhr als Nachfolger des Ungarn Pal Dardai zum ersten Training vor der neuen Saison. Nach Platz elf in der abgelaufenen Spielzeit wollen sich die Berliner nach oben orientieren.

Fehlen wird dann wohl Valentino Lazaro. Der Nationalspieler aus Österreich steht vor einem Wechsel zu Inter Mailand. Bis zu 25 Millionen Euro könnte der Club als Ablöse für den Leistungsträger erhalten, der Vollzug soll erst in der kommenden Woche vermeldet werden. Am Wochenende will sich auch Marko Grujic entscheiden, ob er nach Berlin zurückkehrt. Der 23 Jahre alte Serbe war in der Vorsaison vom FC Liverpool ausgeliehen. Der Club will ihn gerne halten. Auch das neue Geld könnte helfen, den Mittelfeldspieler zu überzeugen.

Bislang ist Stürmer Davie Selke der teuerste Spieler in Herthas Vereinsgeschichte. 2017 kam er für rund 8,5 Millionen Euro aus Leipzig in die Hauptstadt. Die Voraussetzungen scheinen gut, dass diese eher bescheidene Bestmarke bald übertroffen werden könnte.