Froome wieder in Gelb : Matthews gewinnt 14. Tour-Etappe in Rodez

Der Radprofi vom deutschen Sunweb-Team siegte nach 181,5 Kilometer von Blagnac nach Rodez vor Olympiasieger Greg van Avermaet (Belgien) und rückte damit auch in der Punktewertung an Marcel Kittel ein wenig heran. Unterdessen eroberte Titelverteidiger Chris Froome das Gelbe Trikot des Ersten im Gesamtklassement zurück, nachdem der Italiener Fabio Aru am Schlussanstieg einige Sekunden verloren hatte.

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 18:09 Uhr