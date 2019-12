2. Liga : Markus Kauczinski übernimmt Trainer-Amt bei Dynamo Dresden

Dynamo Dresden hat eine Woche nach der Trennung von Cristian Fiel einen neuen Trainer gefunden. Der Fußball-Zweitligist gab die Verpflichtung von Markus Kauczinski bekannt. Der 49 Jahre alte Fußball-Lehrer unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

Avatar_shz von dpa

10. Dezember 2019, 10:14 Uhr

«Markus Kauczinski hat sofort seine Bereitschaft signalisiert, uns als erfahrener Trainer in dieser herausfordernden Situation zu helfen. Er kennt die 2. Bundesliga, steckt absolut im Thema und hat bereits mehrfach nachgewiesen, dass er auch in schwierigen Situationen etwas bewegen kann», sagte Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung.

Kauczinski wird am Mittwoch beim Zweitliga-Schlusslicht seine erste Einheit in Vorbereitung auf die Auswärtspartie beim VfL Osnabrück leiten. Zuletzt stand der 49-jährige Gelsenkirchener beim Ligakonkurrenten FC St. Pauli unter Vertrag, wurde dort aber im April freigestellt. Interims-Coach Heiko Scholz bleibt dem Verein als Co-Trainer erhalten.