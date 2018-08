WTA-Turnier : Maria verliert Auftaktmatch in Washington

Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria hat beim Hartplatz-Turnier in Washington den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die 30-Jährige verlor ihre Erstrundenpartie gegen die Kasachin Julija Putinzewa in drei Sätzen 3:6, 6:3, 4:6.

von dpa

01. August 2018, 07:15 Uhr

Im Achtelfinale des mit 250.000 US-Dollar (214.000 Euro) dotierten Turniers trifft die an Nummer acht gesetzte Putinzewa auf die Siegerin der Partie zwischen der US-Amerikanerin Jennifer Brady und der Russin Natalia Vikhlyantseva.

Die zweite Deutsche im Teilnehmerfeld, Andrea Petkovic, gewann ihr Auftaktmatch gegen die US-Amerikanerin Jamie Loeb am Montag klar 6:1, 6:1. Im Achtelfinale trifft die 30-jährige Petkovic auf US-Open-Champion Sloane Stephens.

Die Erstrunden-Partie von Deutschlands Tennis-Hoffnung Alexander Zverev gegen den Tunesier Malek Jaziri beim ATP-Turnier in Washington musste kurz vor Mitternacht unterbrochen werden. Beim Spielstand von 3:0 aus Sicht des 21-jährigen Hamburgers wurde eine Regenpause in der Begegnung des mit 1,89 Millionen Dollar (1,62 Millionen Euro) dotierten Wettbewerbs eingelegt. Wann das Match fortgesetzt wird, war zunächst unklar. Der an Nummer eins gesetzte Zverev konnte das Turnier in der US-Hauptstadt im vergangenen Jahr gewinnen.