Turnier in Südkorea : Mannschafts-WM im Tischtennis wegen Coronavirus verschoben

Das Coronavirus legt nun auch die Mannschafts-WM im Tischtennis in Südkorea lahm. Ein Ausweichtermin im Sommer steht in Aussicht.

25. Februar 2020, 07:48 Uhr

Nach der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat der Tischtennis-Weltverband ITTF die für Ende März geplante Mannschafts-WM in Südkorea verschoben. Eigentlich sollte das Turnier vom 22. bis 29. März in der Hafenstadt Busan stattfinden.

Jetzt will die ITTF in den kommenden Wochen «die Situation beobachten» und danach entscheiden, ob die Weltmeisterschaften eventuell an einem eigens reservierten Ausweichtermin in der Zeit vom 21. bis 28. Juni stattfinden können. «Die Gesundheit und die Sicherheit von Spielern, Offiziellen und Fans haben oberste Priorität», heißt es in einer Mitteilung der ITTF.

In Busan waren am vergangenen Freitag erste Fälle des neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Der Weltverband hielt daraufhin am Wochenende ein «Notfalltreffen» mit Vertretern der Stadt und des südkoreanischen Verbandes KTTA ab.