Morten Wahl gelang ein Doppelpack, musste sich mit dem SV Eichede beim TSB Flensburg aber mit einem 2:2 begnügen. Foto: 54° / John Garve up-down up-down Fußball-Oberliga SH Morten Wahl trifft doppelt - SV Eichede aber holt in Flensburg nur einen Punkt Von Harald Nonnewitz | 27.08.2022, 18:48 Uhr

Der SV Eichede hat zwar gegen ein weiteres Schwergewicht der Fußball-Oberliga gepunktet. Das 2:2 (1:1) am Samstag, 27. August, beim TSB Flensburg aber fühlte sich wie eine Niederlage an - besonders für Morten Wahl, der an der Förde auf einem guten Weg schien, „Man of the Match“ zu werden.