Christopher Kirsch hat im Polo eine erfolgreiche internationale Karriere vorzuweisen. Reitsport in Groß Offenseth Zwei hochklassige Polo-Turniere auf Gut Aspern

Hausherr Christopher Kirsch blickt auf einen vollgepackten Terminkalender. Am Wochenende 2. bis 4. Juni steht in Groß Offenseth-Aspern das Hamburger Derby an, eine Woche später (9. bis 11. Juni) geht der Bentley Polo Cup über die Bühne.