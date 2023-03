Mit neun Treffern war Malte Meisiek der erfolgreichste Torschütze des MTV Herzhorn. Foto: Olaf Jensen up-down up-down Handball-SH-Liga Männer Zu viele Ballverluste im Spiel des MTV Herzhorn gegen die SG Wift Von Michael Lemm | 04.03.2023, 09:33 Uhr

Technische Fehler, Fehlpässe und Fehlwürfe - die Mängelliste beim Steinburger Fünftligisten war lang. Nach dem Wiedereinstieg in die Rückrunde sind die Blau-Gelben noch nicht wieder so richtig in die Spur gekommen.