Fußball-Verbandsliga Süd-West Warum der WSV Tangstedt in Todesfelde nach 0:2-Rückstand unbesiegt bleibt Von Andre Haase | 17.09.2022, 11:07 Uhr

Der WSV Tangstedt hat am Freitag, 16. September, beim SV Todesfelde II erstmals in dieser Saison Punkte eingebüßt. Die Wilstedter, die mit fünf Siegen in der Fußball-Verbandsliga Süd-West optimal in die neue Spielzeit gestartet waren, bleiben nach dem 2:2 (0:2) bei der Oberliga-Reserve des SVT dennoch weiter ungeschlagen.