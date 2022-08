Die Entscheidung: WSV-Angreifer Mika Könemann trifft gegen Kisdorfs Keeper Danny Schramm im Topspiel zum zwischenzeitliche 3:0. FOTO: Nils Göttsche up-down up-down Fußball-Verbandsliga Süd-West WSV Tangstedt gewinnt auch das Topspiel gegen SSC Phoenix Kisdorf Von Sascha Bodo Sievers | 22.08.2022, 08:40 Uhr

Der WSV Tangstedt hat seine Titelambitionen in der Fußball-Verbandsliga Süd-West am Sonntag, 21. August, mit einem 4:0 (2:0)-Erfolg im Spitzenspiel gegen den SSC Phoenix Kisdorf untermauert. Dass die Wilstedter sich an die Tabellenspitze setzten, daran hatte ein 23-Jähriger entscheidenden Anteil, der im vergangenen Jahr noch in der Kreisklasse B spielte.