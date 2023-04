Marianna Byvatov (rechts) und das WNBL-Team des SC Rist ist im Viertelfinale ausgeschieden. Foto: Manningeaux up-down up-down Weibliche Nachwuchs-Basketball-Bundesliga Traum geplatzt: SC Rist Wedel fliegt im Viertelfinale raus Von Kornelius Krüger | 04.04.2023, 14:28 Uhr

Die Wedelerinnen verlieren das zweite Spiel gegen die TG Neuss 69:71 und haben somit den angestrebten Sprung in die bundesweite Vorschlussrunde verpasst. Die weibliche U16 nimmt indes an der Norddeutschen Meisterschaft teil, der SC Rist wird diese am 15./16. April in Wedel ausrichten.