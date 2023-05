HR-Coach Heiko Barthel freut sich auf die Aufstiegsspiele. Foto: Johannes Speckner up-down up-down Fußball-Landesliga Hamburg Wird die SV Halstenbek-Rellingen der Oberliga „nicht entkommen“? Von Helmut Wolf | 15.05.2023, 06:39 Uhr

Am Dienstag (16. Mai) steht das erste Aufstiegsspiel zur Oberliga an. Die Mannschaft von Coach Heiko Barthel ist in Bestbesetzung und fiebert den Duellen gegen den Düneberger SV entgegen.