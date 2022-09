Heiligenstedtens neuer Torjäger Neo Albers ist derzeit mit dem TSV Spitzenreiter in der Fußball-Verbandsliga Foto: Reiner Stöter up-down up-down Wertung gegen Heider SV II in der Fußball-Verbandsliga West TSV Heiligenstedten tritt als Spitzenreiter bei Alemannia Wilster an Von Reiner Stöter | 08.09.2022, 11:30 Uhr

Auch in der Fußball-Verbandsliga West wird es eine Wertung am grünen Tisch geben. Noch-Tabellenführer Heider SV werden zwei Siege aberkannt. Einer der Nutznießer ist der TSV Heiligenstedten, der die Heider an der Spitze ablösen würde.