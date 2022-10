Marianna Byvatov (rechts) ist aktuell nicht zu stoppen. Archivfoto: Manningeaux up-down up-down Basketball im Kreis Pinneberg Wedelerinnen siegen in der WNBL dank Byvatov, Pleite für das JBBL-Team Von Kornelius Krüger | 17.10.2022, 19:16 Uhr

In der WNBL setzt sich das Team von Coach Jan-Christian Both gegen Alba Berlin durch. In der JBBL wird den Wedelern indes das dritte Viertel zum Verhängnis.