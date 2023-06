Starke Gemeinschaft: Trainerteam und Fußballer des VfB Lübeck feiern gemeinsam mit den Fans. Der Wiederaufstieg in die 3. Liga ist auch auf den starken Zusammenhalt zurückzuführen. Foto: 54°/Garve up-down up-down Saisonrückblick 2022/23 VfB Lübeck: Warum nach zwei Jahren die Rückkehr in den Profi-Fußball gelingt Von Sascha Bodo Sievers | 04.06.2023, 14:59 Uhr

Der VfB Lübeck hat nach dem Drittliga-Aufstieg und der Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nord mit dem erneuten Gewinn des SHFV-Landespokals eine herausragende Spielzeit 2022/23 gekrönt. Was lief besonders gut, was weniger und warum sie an der Lohmühle Wort gehalten haben - ein Saison-Rückblick.