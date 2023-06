Trainer Paul Kujawski (oben von links) mit den Neuzugängen des SV Eichede Dennis Dänemark, Janek Brandt, Mika Wulf, Christopher Barkmann, Ove Witt, Henrik Arnold (u.v.l.) Artur Blum, Leon Tonder, Yago Heider und Justin Krüger. Foto: Harald Nonnewitz up-down up-down Fußball-Oberliga SH Warum der SV Eichede auch in der Saison 2023/24 um den Titel mitspielen wird Von Harald Nonnewitz | 28.06.2023, 12:53 Uhr

Die Meisterschaft und damit die Teilnahme an der Regionalliga-Aufstiegsrunde hat der SV Eichede im Schlussspurt der vergangenen Saison verspielt. Nun nimmt der Vizemeister der Fußball-Oberliga einen neuen Anlauf und dürfte auch in der Spielzeit 2023/24 in der Tabelle weit oben mitmischen.