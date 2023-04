Kay-Fabian Adam (re.) erzielte gegen den TSV Bordesholm den Siegtreffer für den SV Eichede, der im Oberliga-Titelrennen weiter gute Karten hat. Foto: Juergen Nuppenau up-down up-down Fußball-Oberliga SH SV Eichede besiegt TSV Bordesholm, offenbart aber Defizite Von Harald Nonnewitz | 29.04.2023, 12:25 Uhr

Der SV Eichede hat den TSV Bordesholm in der Fußball-Oberliga mit 1:0 (1:0) besiegt und steuert weiter in Richtung Titelgewinn. Ein Spektakel wäre möglich gewesen, warum das erneut ausblieb, der Tabellenzweite stattdessen zittern musste und am Ende wie so oft in dieser Saison doch die Oberhand behielt.