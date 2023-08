1. Regionalliga Nord Warum Basketball beim TSV Bargteheide Familiensache ist Von Sascha Bodo Sievers | 16.08.2023, 17:42 Uhr Sportdirektor Said Ghalamkarizadeh (v.l.) und Headcoach Sükran Gencay werden zukünftig von Assistenztrainer Emanuel Bortz unterstützt. Foto: hfr up-down up-down

Die von Sükran Gencay trainierten Basketballer des TSV Bargteheide befinden sich mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 1. Regionalliga Nord. Um für besondere Herausforderungen gerüstet zu sein, haben die Bees ihr Trainerteam erweitert. In Zukunft dürfte es im Bienenstock noch familiärer zugehen.