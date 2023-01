Energischer Einsatz von Horsts Dominik Bubat (l.) beim letzten Bährs-Cup vor drei Jahren Foto: Reiner Stöter up-down up-down Hallenfußball: Von Freitag bis Sonntag Bährs-Cup 2023 Vorfreude auf den Budenzauber des VfR Horst Von Gunther Schöniger | 02.01.2023, 15:09 Uhr

Ein großes Fußball-Ereignis wirft seine Schatten voraus. Nach der Corona-Zwangspause wird es vom 6. bis zum 8. Januar in der Jacob-Struve-Schul-Sporthalle in Horst wieder ein attraktives Hallenfußballturnier über drei Tage geben. „Wir freuen uns sehr, dass dieses traditionelle Winter-Spektakel auf Parkett-Boden, das bereits seit fast 30 Jahren in Horst ausgetragen wird, fortgesetzt werden kann“, sagt Kathrin Höft, die beim VfR für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist.