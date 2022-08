Theo Kübler (li.), Angreifer des VfL Oldesloe, spielte gegen den SV Hamberge groß auf, muss in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost aber noch auf den ersten Sieg warten. FOTO: Archiv (Juergen Nuppenau) up-down up-down Fußball-Verbandsliga Süd-Ost Dreierpack von Theo Kübler reicht VfL Oldesloe in Hamberge nicht zum Sieg Von Harald Nonnewitz | 12.08.2022, 09:53 Uhr

Die 150 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Das erste Stormarnderby der neuen Saison in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost am Donnerstag, 11. August, war kurzweilig und torreich. Dass der SV Hamberge am Ende triumphierte, dürfte einen Spieler des VfL Oldesloe derweil besonders geärgert haben.