Lukas Schacht (am Ball) verlor mit dem VfL Oldesloe das erste Punktspiel in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost vor nur 60 Zuschauern mit 1:3 gegen die SG Sarau/Bosau. FOTO: Juergen Nuppenau Fußball-Verbandsliga Süd-Ost Wie der VfL Oldesloe zukünftig wieder mehr Zuschauer ins Travestadion locken will Von Sascha Bodo Sievers | 08.08.2022, 16:22 Uhr

Der VfL Oldesloe hat die Rückkehr in die Fußball-Verbandsliga geschafft. In der Süd-Ost-Staffel musste sich der Aufsteiger am Samstag, 6. August, im ersten Saisonspiel der SG Sarau/Bosau mit 1:3 (0:2) geschlagen geben. Enttäuschender als das Ergebnis war die Zuschauerresonanz. Der Verein hat in der Vergangenheit viel Kredit verspielt.