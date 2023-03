Unverständnis bei VfL-Trainer David Röhrig, der von seiner Mannschaft zwei unterschiedliche Gesichter zu sehen bekam. Foto: imago-images up-down up-down 2. Handball-Bundesliga Warum der VfL Lübeck-Schwartau beim TuS N-Lübbecke knapp, aber verdient verliert Von Sascha Bodo Sievers | 18.03.2023, 22:43 Uhr

Erst überragend, dann übermütig - und am Ende erneut geschlagen. Mit 26:27 (18:14) unterlag der VfL Lübeck-Schwartau dem Tabellendritten TuS N-Lübbecke und bleibt in der 2. Handball-Bundesliga in akuter Abstiegsgefahr.