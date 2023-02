Jan-Eric Speckmann und der VfL Lübeck-Schwartau legten im ersten Punktspiel des neuen Jahres in Essen eine Bruchlandung hin. Foto: imago-images up-down up-down 2. Handball-Bundesliga Warum der VfL Lübeck-Schwartau gegen TuSEM Essen verdient das Nachsehen hat Von Sascha Bodo Sievers | 04.02.2023, 11:10 Uhr

„Ich hoffe, dass wir uns in der Rückrunde häufiger belohnen“, hatte David Röhrig, Trainer des VfL Lübeck-Schwartau, vor dem Re-Start in der 2. Handball-Bundesliga gesagt. Die Leistung in der ersten Halbzeit gegen TuSEM Essen war allerdings keine Punkte wert - am Ende stand trotz einer Steigerung nach der Pause eine 22:23 (6:12)-Pleite zu Buche.