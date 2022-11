Wieder kein Tor: Lübecks Leon Ciudad scheitert am starken Hagener Schlussmann Maurice Paske. Foto: 54° / John Garve up-down up-down 2. Handball-Bundesliga Zurück im Abstiegskampf: VfL Lübeck-Schwartau verliert auch gegen Eintracht Hagen Von Sascha Sievers | 27.11.2022, 13:24 Uhr

Mit drei Siegen in Serie hatte sich der VfL Lübeck-Schwartau in der 2. Handball-Bundesliga zwischenzeitlich aus dem Tabellenkeller gearbeitet. Seit Samstag sind die Hansestädter zurück im Abstiegskampf: Gegen den VfL Eintracht Hagen setzte es im Heimspiel vor 1285 Zuschauern beim 27:33 (13:16) die zweite Niederlage in Folge.