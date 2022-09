Enttäuscht: VfL-Coach David Röhrig musste mitansehen, wie seine Sieben in der Schlussphase noch unter die Räder geriet. Foto: www.imago-images.de up-down up-down 2. Handball-Bundesliga VfL Lübeck-Schwartau verliert gegen HBW Balingen-Weilstetten die Nerven Von Sascha Bodo Sievers | 11.09.2022, 11:00 Uhr

Der Plan von Neu-Coach David Röhrig schien zunächst aufzugehen. Der VfL Lübeck-Schwartau hielt in der 2. Handball-Bundesliga am Samstag, 10. September, beim Erstliga-Absteiger HBW Balingen-Weilstetten das Geschehen bis in die Schlussphase hinein offen. Am Ende aber setzte es noch eine deutliche 21:28 (9:8)-Auswärtsniederlage für die Hansestädter.