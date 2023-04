Paul Dreyer, 21-jähriger Torhüter des VfL Lübeck-Schwartau, hatte mit zwölf Paraden großen Anteil am Kantersieg gegen die Eulen Ludwigshafen. Foto: 54°/Garve up-down up-down 2. Handball-Bundesliga Warum VfL Lübeck-Schwartau der Kantersieg gegen Ludwigshafen besonders guttut Von Sascha Bodo Sievers | 22.04.2023, 10:14 Uhr

Spektakel in der Hansehalle: Nach zuletzt zwei Niederlagen hat der VfL Lübeck-Schwartau die Eulen Ludwigshafen in einem mitreißenden Spiel mit 36:27 (19:13) bezwungen - und damit bewiesen, dass auch mit einer jungen Mannschaft in der 2. Handball-Bundesliga einiges zu holen ist.