Handball: VfL Lübeck-Schwartau Coach David Röhrig verspricht: „Wir können immer ein geiles Event liefern" Von Sascha Bodo Sievers | 31.08.2023, 15:53 Uhr David Röhrig startet am Freitag mit einer noch einmal verjüngten Mannschaft in seine zweite Saison als Trainer von Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau. Foto: 54°/Schaffrath

Der VfL Lübeck-Schwartau startet in der 2. Handball-Bundesliga am Freitag mit einem Heimspiel gegen den HSC Coburg in die neue Saison. Im Exklusiv-Interview erklärt Trainer David Röhrig, was die Fans nach dem erneuten Umbruch erwarten können, warum Sportpsychologin Anna-Lena Feller für den 32-Jährigen so wertvoll ist und spricht im Video auch über sein erstes Mal.