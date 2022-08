Vojtech Patzel (am Ball) unterlag mit dem VfL Lübeck-Schwartau beim Dreier-Turnier dem THW Kiel um Eric Johansson zwar deutlich, hatte zuvor aber Erstligist HSV Hamburg besiegt. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Vorbereitungsturnier des THW Kiel Was Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau aus Kiel mit in die neue Saison nimmt Von Sascha Bodo Sievers | 22.08.2022, 10:07 Uhr

Handball-Zweitligist VfL Lübeck-Schwartau hat beim Dreier-Turnier mit den Erstligisten THW Kiel und HSV Hamburg am Sonntag, 21. August, den zweiten Platz hinter dem gastgebenden Rekordmeister belegt. VfL-Coach David Röhrig erklärt, was seine neu formierte Mannschaft aus den letzten Testspielen mit in die Saison 2022/23 nehmen wird.