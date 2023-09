3. Tischtennis-Bundesliga Damen Nord VfL Kellinghusen hofft im siebten Jahr auf frühzeitigen Klassenverbleib Von Andreas Wagner | 22.09.2023, 08:33 Uhr Weiterhin eine feste Größe im VfL-Team: Jeanine Liebold. Foto: Andreas Kotz up-down up-down

Die Tischtennis-Damen des VfL Kellinghusen starten am Sonnabend (23. September 2023) in ihre siebte Spielzeit in der 3. Bundesliga Nord.