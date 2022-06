Lukas Pfeiffer, Trainer des VfB Lübeck, wird den Trainingsauftakt verpassen. FOTO: 54° / Felix Koenig VfB Lübeck Trainer Lukas Pfeiffer fehlt beim Start in die Saisonvorbereitung Von Sascha Bodo Sievers | 20.06.2022, 14:44 Uhr

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck startet am Dienstag, 21. Juni, ohne Chefcoach Lukas Pfeiffer in die Saisonvorbereitung. Assistenztrainer Lars Hopp erklärt, was in den ersten Tagen auf die neu formierte Mannschaft wartet.