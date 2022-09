Sebastian Harms war 19 Jahre für den Hamburger SV tätig. Seit dem 1. Februar leitet der 43-Jährige als Sportvorstand die Geschicke beim VfB Lübeck. Foto: 54° / Felix Koenig up-down up-down Sportvorstand des VfB Lübeck im Interview Sebastian Harms vor Rückkehr zum HSV: „Wir dürfen Selbstvertrauen haben“ Von Sascha Bodo Sievers | 13.09.2022, 17:21 Uhr

Der VfB Lübeck ist in der Fußball-Regionalliga Nord noch unbesiegt. Das ist auch ein Verdienst von Sportvorstand Sebastian Harms, der einen starken Kader zusammengestellt hat. Am Donnerstag, 15. September, wollen die Grün-Weißen ihre Erfolgsserie beim Hamburger SV II ausbauen. Harms freut sich auf die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, blickt im Interview auf seine 19 Jahre beim HSV zurück, erklärt den guten Saisonstart und ab wann er sich intensiver mit der 3. Liga beschäftigt.