Beim VfB Lübeck war Niklas Kastenhof bislang meist Reservist, im Topspiel gegen Jeddeloh wird der 23-Jährige wohl von Beginn an dabei sein. Foto: 54° / Felix Koenig up-down up-down VfB Lübeck beim SSV Jeddeloh zu Gast Warum Niklas Kastenhofer nicht nur vor dem Regionalliga-Topspiel betet Von Sascha Sievers | 11.11.2022, 20:19 Uhr

Ein Punkt reicht dem VfB Lübeck zur Herbstmeisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nord. Im Spitzenspiel aber will der Tabellenführer am Sonntag seinen Vorsprung auf Verfolger SSV Jeddeloh auf sieben Zähler ausbauen. Was dazu erforderlich sein wird, erklärt Niklas Kastenhofer, der im Video zudem über sein erstes Mal spricht.