Vjekoslav Taritas (li.) kam bislang nicht über die Reservistenrolle hinaus, könnte zum Abschluss der englischen Woche für den VfB Lübeck aber daher besonders wichtig werden. FOTO: 54° / Felix Koenig

Fußball-Regionalliga Nord Was für einen Sieg des VfB Lübeck im Topspiel in Hildesheim spricht Von Sascha Bodo Sievers | 19.08.2022, 12:32 Uhr

Drei Spiele, drei Siege: Der VfB Lübeck ist in der Fußball-Regionalliga Nord optimal in die neue Saison gestartet. Am Sonntag, 21. August, winkt bei einem weiteren Auswärtserfolg die Tabellenführung. Vieles spricht dafür, dass die Grün-Weißen auch das Spitzenspiel bei Borussia Hildesheim gewinnen.